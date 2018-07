imago/Xinhua Bild: imago/Xinhua

Mo 16.07.2018 | 06:05

- Jubel in Paris - Stolz in Zagreb

Es war ein Finale, das besser war als die meisten Spiele dieser Weltmeisterschaft: Mit 4:2 schlug der Favorit Frankreich am Ende tapfer kämpfende Kroaten. Wir lassen uns von unseren Korrespondenten in Paris und Zagreb berichten, wie in Frankreich gefeiert wurde und wie man in Kroatien mit der Niederlage umgegangen ist.