Mo 16.07.2018 | 13:05 | Interviews

- Studie zu islamischem Leben in Berlin vorgestellt

Kultursenator Klaus Lederer (Die LINKE) hat am Vormittag die Studie "Islamisches Gemeindeleben in Berlin" vorgestellt, die das Leben von Muslimen in der Hauptstadt beschreibt. Oliver Rehlinger sprach mit Ursula Vosshenrich aus der rbb-Redaktion "Religion und Gesellschaft", was in der Studie steht.



Die Studie gibt einen Überblick über das muslimische Gemeindeleben in Berlin, in all seinen Ausformungen, und sie geht der Frage nach, inwieweit sich islamische Gemeinden in die Stadtgesellschaft öffnen. Es geht aber auch um den Umgang mit Radikalisierungstendenzen. Die letzte Expertise zu diesem Thema erschien vor über zehn Jahren, nämlich im Jahr 2006. An der Anzahl der islamischen Gebetsräume hat sich nicht viel verändert seitdem: sie stieg von 91 auf 98. Richtige Neubauten sind nur drei hinzu gekommen, und von den knapp 100 Gebetsräumen in Berlin sind nur sieben eigenständige Moscheegebäude. Drei weitere sind im Bau oder in Planung.