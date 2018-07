dpa Bild: dpa

Mo 16.07.2018 | 06:25 | Interviews

- Altenpfleger Cebi: "Die schönen Seiten gehen unter"

Der Pflegeberuf ist in Deutschland nach wie vor in der Krise: 35.000 Stellen sind momentan unbesetzt. Daran dachte auch Altenpfleger Ferdi Cebi, als er im vergangenen Jahr während einer TV-Sendung Bundeskanzlerin Merkel einlud, ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Heute wird sie das tun. Was er mit Merkel vor hat und was er sich von dem hohen Besuch erhofft, hat Ferdi Cebi im Interview erzählt.



Es war am 14. September letzten Jahres, wenige Tage vor der Bundestagswahl, als Angela Merkel ein Versprechen gab: Altenpfleger Ferdi Cebi aus Paderborn hatte die Bundeskanzlerin live in einer ZDF-Sendung eingeladen, einmal sein Schatten zu sein, wie er es ausdrückte. Ihn also zu begleiten, bei all dem Schönen aber auch dem Stress, den dieser Beruf bedeutet. Angela Merkel hat zugesagt und an diesem Montag will Sie dieses Versprechen einlösen: Um 15 Uhr wird die Bundeskanzlerin das Pflegeheim besuchen, in dem Ferdi Cebi arbeitet und dort "sein Schatten sein".

"Sie soll kennenlernen, dass es auch schwer sein kann"

Die Einladung sei sehr spontan gewesen, sagt Cebi. Dass sie Merkel nun tatsächlich kommt, hat ihn dann doch überrascht: "Nach der Sendungen haben wir kurz ein paar Sätze getauscht und dann wurde mir klarer: Ich glaube, die meint das ernst!"



Und auch wenn er sich freut: Einen Wohlfühl-Termin will er der Kanzlerin nicht bereiten: "Ich werde sie mitnehmen, ihr meinen Wohnbereich zeigen, ihr auch pflegerische Tätigkeiten näher bringen, sie auch versuchen, ein bisschen miteinzubeziehen. Damit sie kennenlernt, dass das auch schwer sein kann. Das ist mir grad sehr wichtig."

"Die positiven Seiten gehen ein bisschen unter"