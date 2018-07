imago/Kyodo News Bild: imago/Kyodo News

Mo 16.07.2018 | 09:05 | Interviews

- USA, Russland, China - die Wahl des kleinsten Übels

Spätestens mit Trumps Fernseh-Interview am Sonntag, in dem er die EU, Russland und China gleichermaßen als "Feinde" bezeichnet hat, dürfte auch dem letzten in Europa klar sein: Alte Allianzen sind nicht mehr viel wert. Brauchen Deutschland und Europa neue geopolitische Strategien - sollen sie nach den neuen Allianzen suchen? Der Historiker Michael Wolffsohn meint: Wirkliche Alternativen zu den USA hat Europa gar nicht.