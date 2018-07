imago/Independent Photo Agency Bild: imago/Independent Photo Agency

Mo 16.07.2018 | 07:25 | Interviews

- Ziemlich beste Feinde: Trump trifft Putin

Kurz vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki am Montagmittag hat Trump die EU (wie auch China und Russland) als "Feind" bezeichnet. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sieht diese Äußerungen gelassen, mahnt die Staaten der EU aber auch zu Einheit: Die sei die Stärke der Europäischen Union - auch gegenüber Trump.



Worte Amerikanischer Präsidenten haben Kriege entfacht, sie haben Hoffnungen geweckt. Sätze für die Ewigkeit waren darunter: "Mr. Gorbatschow - tear down this wall!" Die Worte dieses Präsidenten aber, die verursachen vor allem ungläubiges Kopfschütteln. Der britischen Premierminister riet Donald Trump, nicht mit der EU zu verhandeln, sondern sie zu verklagen. Und in einem Wochenendinterview nennt Trump die Europäische Union einen "Feind Amerikas", während er sich auf den Weg zu Wladimir Putin macht. Jürgen Haardt ist außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion und Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Er nimmt die Äußerungen Trumps gelassen: "Ich habe mir abgewöhnt, seine öffentlich verlautbarten Worte auf die Goldwaage zu legen."

Trumps Aussagen richten sich "an die Galerie zu Hause"

Dieselbe Gelassenheit wünscht und erwartet Hardt auch von den Staats- und Regierungschefs der EU: "Wir sind ein Freund Amerikas, die Europäische Union ist der engste und stärkste Partner Amerikas in politischen, sicherheitspolitischen und Wirtschaftsfragen. Und das wird so bleiben, daran wird auch ein Tweet oder eine Pressekonferenz oder ein Interview des amerikanischen Präsidenten nichts ändern." Trumps Aussagen seien in erster Linie "an die Galerie zu Hause" gerichtet, so Hardt. Allerdings, so Hardt: "Ich habe festgestellt, dass die Anhänger Donald Trumps in Washington, im Kongress, zunehmend irritiert reagieren und durch ihre eigenen Verlautbarungen versuchen, klarzustellen, dass Amerika ein Freund und Partner des Westens ist."

"Die EU ist auf Augenhöhe - das irritiert Trump

Dass Trump dennoch versucht, die EU zu schwächen, ist nur logisch, sagt Jürgen Hardt: "Der amerikanische Präsident setzt in seiner Strategie auf Bilateralismus, er möchte Beziehungen zwischen Amerika und einzelnen Staaten haben – dann weiß er, dass Amerika immer der Stärkere ist. Er hat Respekt vor multilateralen Strukturen. Die macht er im Zweifel schlecht oder versucht, sie herabzusetzen. Aber das ändert nichts daran, dass die Europäische Union etwa in der Handelsfrage ein ebenbürtiger Partner und auf Augenhöhe mit den USA ist – und ich glaube, das ist das, was ihn ein Stück weit irritiert. Wir müssen daran festhalten, dass die Union in all diesen Fragen eng zusammen bleibt, weil das unsere Stärke ist."

Helsinki: Treffpunkt zwischen Ost und West