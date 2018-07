- Donald Trump brüskiert seine Partner - was tun?

Donald Trump bleibt auch in London seiner Zickzacklinie treu und sorgt weiter für Irritationen. Wie schon zuvor beim NATO-Gipfel spuckt der US-Präsident zunächst Gift und Galle, kritisiert die britische Premierministerin May für ihren Brexit-Kurs und stellt ein gemeinsames Handelsabkommen in Frage. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz rudert er dann zurück, bezeichnet diese Äußerungen als "Fake News" und lobt May über den Klee. "In den USA reagiert man darauf sehr gespalten", berichtet Korrespondentin Katrin Brand. Trumps Wähler begrüßen seinen "America First"-Kurs, erklärt sie.