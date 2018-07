AP Bild: AP

Sa 14.07.2018 | 08:24 | Interviews

- Frankreich: Ein Wochenende im Hochgefühl

Erst der Nationalfeiertag am Samstag, dann das WM-Finale am Sonntag: In Frankreich herrscht an diesem Wochenende wahrlich der Ausnahmezustand. Die Stimmung – nicht nur - in der Hauptstadt Paris ist euphorisch, die Polizei ist jedoch auch in Alarmstimmung. Wie die Franzosen den Balanceakt zwischen Feierlaune und Sicherheit hinbekommen wollen, erklärt uns Paris-Korrespondentin Barbara Kostolnik.