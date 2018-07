- Wie die Polizei den Jogger identifizierte

Er hat ganz Deutschland Rätsel aufgegeben: Wer ist der Berliner Senior, der vor vier Monaten ins Koma fiel - und den niemand vermisst? Nun hat die Suchaktion ein gutes Ende. Wie genau die Ermittler letztlich die Identität des 74-jährigen Alleinstehenden klären konnten, hat der zuständige LKA-Hauptkommissar Uwe Dziuba unserem Reporter Markus Streim geschildert.

Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Berliner Polizei den unbekannten Jogger identifizieren konnte. Der Mann liegt seit vier Monaten im Koma. Es handele sich um einen 74-jährigen alleinlebenden deutschen Mann mit iranischen Wurzeln, teilte die Polizei mit. Er lebt in der Brandenburgischen Straße in Berlin-Wilmersdorf. Der Mann sei aufgrund eines Hinweises zu den beiden Schlüsseln identifiziert worden, die er bei sich trug. Der entscheidende Tipp kam von einem Nachbarn. "Das Traurigste war: Wir haben in seiner Wohnung den Anrufbeantworter abgehört, und es gab keine einzige Nachricht." Auch in seinem Mietshaus hat den Mann niemand vermisst, obwohl sein Briefkasten überquoll.



Der Jogger war am 13. März im Volkspark Wilmersdorf zusammengebrochen und bei dem Sturz mit seinem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen. Seitdem liegt der Mann auf der Intensivstation der Charité. Nach seinem Unfall hatte ihn trotz mehrerer Aufrufe der Polizei niemand als vermisst gemeldet.