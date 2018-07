- Erst Peitsche, dann Zuckerbrot - was sagen die USA?

Donald Trump bleibt auch in London seiner Zickzacklinie treu und sorgt weiter für Irritationen. Wie schon zuvor beim NATO-Gipfel spuckt der US-Präsident zunächst Gift und Galle, kritisiert die britische Premierministerin May für ihren Brexit-Kurs und stellt ein gemeinsames Handelsabkommen in Frage. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz rudert er dann zurück, bezeichnet diese Äußerungen als "Fake News" und lobt May über den Klee. "In den USA reagiert man darauf sehr gespalten", berichtet Korrespondentin Katrin Brand. Trumps Wähler begrüßen seinen "America First"-Kurs, erklärt sie.



Trump sparte erneut auch nicht mit Kritik an der Bundesregierung. In der Pressekonferenz mit May machte er Deutschland abermals schwere Vorwürfe wegen seiner Gasimporte aus Russland. "Es ist furchtbar, was Deutschland macht, es ist ein furchtbarer Fehler", sagte Trump am Freitag auf Mays Landsitz in Chequers. Während sich sein Land um "Frieden in der Welt" bemühe, zahle Deutschland "Milliarden Dollar in die russischen Kassen", klagte Trump. Dies sei "schlecht für Deutschland und das deutsche Volk".



Trump warf Deutschland vor, sich durch die Energieimporte in Abhängigkeit von Russland zu begeben. Deutschland werde bald "50, 60 oder sogar 70 Prozent" seiner Energie aus Russland beziehen. Eine Regierung könne aber nicht aus einer Position der Stärke heraus handeln, "wenn jemand diese Art von Macht über ein Land" habe, sagte der US-Präsident. Erneut kritisierte er den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland.



Bereits zum Auftakt des Nato-Gipfels am Mittwoch in Brüssel hatte Trump eine Tirade gegen Deutschland losgelassen. Er warf dem Land vor, wegen der Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen ein "Gefangener Russlands" zu sein. Zugleich kritisierte er die deutschen Verteidigungsausgaben als zu niedrig und mahnte eine sofortige Erhöhung an.