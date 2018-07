AP/Matt Dunham Bild: AP/Matt Dunham

- Trump brüskiert May - London demonstriert

Noch während die britische Premierministerin Theresa May mit Donald Trump beim Abendessen sitzt, veröffentlicht das Boulevard-Blatt "Sun" ihr Interview mit dem amerikanischen Präsidenten. Darin greift Trump May scharf an. Sie habe den Brexit zu Grunde gerichtet, für ein gemeinsames Handelsabkommen sehe er kaum ein Chance. "Trump brüskiert May nicht nur, sondern bringt sie auch innenpolitisch in schwieriges Fahrwasser", berichtet unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen. Denn das US-Handelsabkommen sei für die Briten nach dem Brexit sehr wichtig.



Nach seiner Attacke gegen May hat Trump gemeinsam mit der britischen Premierministerin eine Einrichtung des britischen Militärs besucht. May empfing den Republikaner am Freitagmorgen in der Königlichen Militärakademie in Sandhurst südlich von London, wie ein Sprecher des Weißen Hauses mitteilte. Über die Gespräche der beiden wurde zunächst nichts bekannt.

Trumps "Sun"-Interview zur Unzeit

Trump hatte May in einem Interview der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" scharf angegriffen und ihre Brexit-Strategie kritisiert. Er drohte Großbritannien mit dem Scheitern eines möglichen Handelsabkommens mit den USA, falls Großbritannien zu eng mit der EU verbunden bleiben sollte. Außerdem lobte er Mays Rivalen Boris Johnson.



Die "Sun" veröffentlichte Audio-Ausschnitte des Interviews und schriftliche Zitate am Donnerstagabend - kurz nachdem May Trump im Blenheim Palace nahe Oxford zu einem festlichen Gala-Dinner empfangen hatte. Zu entnehmen waren dem Interview nur die Antworten Trumps, nicht die Fragen, auf die er Bezug nahm.



Dass Trump May mit dem Interview nun derart in den Rücken fällt, schwächt die politisch ohnehin schwer angeschlagene Premierministerin zusätzlich. Erst am Montag waren Brexit-Minister David Davis und Außenminister Johnson im Streit über die Strategie in den Verhandlungen mit Brüssel zurückgetreten. Mays Brexit-Pläne sehen unter anderem eine Freihandelszone und ein Zollabkommen mit der EU vor. Sie ist dringend darauf angewiesen, den Trump-Besuch als Erfolg zu verkaufen. Doch das dürfte nun schwierig werden.

