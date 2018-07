imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

Do 12.07.2018 | 15:25 | Interviews

- Landesbauernpräsident: Dauerregen kam zu spät

Zunächst regnet es wochenlang nicht, und dann kommt es so richtig heftig: In Berlin und Brandenburg hat es am Mittwoch und auch Donnerstag viele Stunden am Stück stark geregnet. "Für Raps, Sonnenblumen und Getreide kommt dieser Regen zu spät", sagt Brandenburgs Landesbauernpräsident Henrik Wendorff im Inforadio. "Aber für den Mais und die Zuckerrüben ist dieser Regen immens wichtig", freut er sich. Wendorff hofft nun auf Bundeshilfe für die arg von Ernteausfällen gebeutelten Landwirte in Brandenburg.