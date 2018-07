imago stock&people Bild: imago stock&people

- NSU-Prozess: Lux sieht noch viele Fragezeichen

Mit den Urteilen im NSU-Prozess ist für die Berliner Grünen der Fall noch lange nicht gelöst - sie wollen Einsicht in die Akten nehmen, um NSU-Bezügen zu Berlin nachzugehen: "Uns geht es um die LKA-Akten über V-Personen im NSU-Bereich. Außerdem gibt es eine Reihe von unaufgeklärten Fällen, zum Beispiel der Anschlag auf den jüdischen Friedhof Anfang der 2000er Jahre. Oder der Mordfall Burak B. aus Neukölln vor einigen Jahren. Die Tatausführungen deuten auf Nazis hin", betont der Berliner Grünen-Innenpolitiker Benedikt Lux. Auch einen weiteren Untersuchungsausschuss will er in Berlin nicht ausschließen.

Hintergrund Ostthueringer Zeitung/dpa Mittwoch, 11. Juli 2018 - Das Ende eines Jahrhundertprozesses 437 Verhandlungstage, eine Prozessdauer von mehr als fünf Jahren: An diesem Mittwoch endete eine der längsten Gerichtsverhandlungen der deutschen Geschichte. Wir schauen zurück auf den NSU-Prozess und fassen alle wichtigen Fakten zusammen.



Auch Angehörige und Rechtsanwälte fordern weitere Aufklärung über die Hintergründe der zehn rechtsextremistisch motivierten Morde. Die Rolle der Verfassungsschutzbehörden und die Verstrickung von sogenannten V-Leuten sei in dem fünfjährigen Gerichtsverfahren weitgehend ungeklärt geblieben, sagte Rechtsanwalt und Opfervertreter Mehmet Daimagüler am Donnerstag in Berlin.



Auch habe die Beweisaufnahme gezeigt, dass die bis zuletzt vertretene These der Generalbundesanwaltschaft, es handele sich beim NSU um ein isoliertes Trio, falsch gewesen sei. Allein vor Gericht seien 24 Zeugen angehört worden, die neben den Mitangeklagten von Beate Zschäpe die untergetauchten Rechtsterroristen unterstützten, sagte Daimagüler.

Klage auf Schadensersatz eingereicht