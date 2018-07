Er hat verbal wieder kräftig um sich geschlagen, US-Präsident Trump. Auch beim neuerlichen NATO-Gipfel ließ er keinen Stein auf dem anderen. Besonders Deutschland wehte ein eisiger Wind ins Gesicht, auch wenn Trump immer wieder sein "sehr, sehr gutes Verhältnis" zu Bundeskanzlerin Merkel betont. "Es gibt Ergebnisse. Der größte Erfolg liegt aber wohl darin, dass dieser Gipfel nicht mit einem Eklat geendet ist", fasst unser Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch zusammen.

Donald Trump stand am Donnerstagmittag vor der internationalen Presse in Brüssel und war mal wieder ganz er selbst. "Fantastisch" sei das NATO-Treffen gewesen. Und die USA stünden natürlich zur NATO. Nur Stunden zuvor hatte er kräftig ausgeteilt gegen die Bündnispartner, dabei vor allem gegen Deutschland. Unser Korrespondent Holger Romann in Brüssel hat einen "Kamikaze-Auftritt" des US-Präsidenten erlebt. Trump präsentiere eine "unheimliche Roadshow" im Stile eines Dr. Jekyll und Mr. Hyde, meint er in seinem Kommentar.

Die Nato hat eine von US-Präsident Donald Trump herbeigeführte Zerreißprobe für ihren Zusammenhalt überstanden. Nach einer Krisensitzung am Donnerstag sagte Trump, die Verbündeten würden seiner Forderung nachkommen, ihre Verteidigungsausgaben in einem Umfang zu erhöhen, wie sie das niemals zuvor gedacht haben. Er sagte aber nicht, welches Land was zugesagt habe. "Ich glaube an die Nato" , sagte Trump. Die Nato sei "sehr einig, sehr stark, kein Problem." Der französische Präsident Emmanuel Macron widersprach umgehend. Es gebe keine Vereinbarung, die Verteidigungsausgaben über die sowieso bereits vereinbarten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Mitglieds zu erhöhen. Das soll nach bisherigen Absprachen bis 2024 geschehen. Trump hatte per Twitter eine sofortige Erhöhung auf zwei Prozent verlangt und erklärt, eigentlich sollten es vier Prozent sein. Das ist mehr, als die USA selbst derzeit für Verteidigung ausgeben. Trump äußerte sich auf seiner Pressekonferenz nach dem Gipfel befriedigt über das Ergebnis. "Das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Nato bleibt sehr stark", sagte er. "Gestern habe ich sie wissen lassen, dass ich extrem unglücklich mit dem bin, was vor sich geht", schilderte er das Treffen vom Mittwoch. Daraufhin hätten die europäischen Länder zugesagt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Unterdessen hat Merkel eine weitere Erhöhung ihrer Zusagen bei den Verteidigungsausgaben in Aussicht gestellt. Auf die Frage, ob sie ihr bisheriges Versprechen von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts noch einmal aufstocken werde, sagte die CDU-Chefin am Donnerstag nach einer Krisensitzung beim Nato-Gipfel in Brüssel: "Wir werden darüber reden müssen, inwieweit wir mehr in die Ausrüstung - ich sage deutlich Ausrüstung und nicht Aufrüstung - geben."



In der Sitzung habe sie erst einmal den jetzigen Stand dargestellt. "Aber angesichts der Diskussion auch vieler europäischer Verbündeter hier, nicht nur der amerikanischen Diskussion, glaube ich, müssen wir immer wieder fragen, was können wir gegebenenfalls noch mehr tun." Merkel betonte, dass die Erhöhung der Verteidigungsausgaben "in unserem eigenen Interesse ist, und dass uns dies insgesamt auch stärker machen wird".