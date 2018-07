Bild: Ostthueringer Zeitung/dpa

Mittwoch, 11. Juli 2018 - Das Ende eines Jahrhundertprozesses

437 Verhandlungstage, eine Prozessdauer von mehr als fünf Jahren: An diesem Mittwoch endet eine der längsten Gerichtsverhandlungen der deutschen Geschichte. Das Münchner Landgericht fällt die Urteile gegen Beate Zschäpe und die vier Mitangeklagten. Zschäpe droht lebenslange Haft, für die übrigen Angeklagten wurden Haftstrafen zwischen zwölf Jahren und drei Jahren Jugendstrafe gefordert. Wir schauen zurück auf den NSU-Prozess und fassen alle wichtigen Fakten zusammen.



Kurz vor der Verkündung des Urteils im NSU-Prozess haben Hinterbliebene der Mordopfer eine ungenügende Aufklärung der Tatserie kritisiert. "Ich bin mir hundert Prozent sicher, dass es draußen noch Mittäter gibt", sagte Abdulkerim Simsek, Sohn des ersten NSU-Mordopfers Enver Simsek, am Dienstag in München. Simsek kritisierte scharf, dass noch immer Akten des Verfassungsschutzes geheim gehalten würden. "Da gibt es offenbar einige Sachen zu vertuschen."



Gamze Kubasik, Tochter des Dortmunder NSU-Mordopfers Mehmet Kubasik, nannte den am Mittwoch nach fünf Jahren zu Ende gehenden Prozess "eine Enttäuschung". "Ich habe jahrelang auf Antworten gewartet und bin jetzt zutiefst enttäuscht", sagte Kubasik. Sie habe sich von dem Prozess eine wie auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versprochene hundertprozentige Aufklärung gewünscht. "Jetzt gibt es eine große Lücke in mir". Kubasik sagte, es habe nach ihrer Überzeugung "100-prozentig" Helfer gegeben.

Im Zeitraffer: Zentrale Verhandlungstage des NSU-Prozesses

Es war eine akribische, oft zähe Suche nach der Wahrheit im Münchner NSU-Prozess. Sie dauerte mehr als fünf Jahre und mehr als 430 Verhandlungstage. Die wichtigsten davon im Rückblick:

06. Mai 2013 Der Prozess gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe und die vier Mitangeklagten Ralf Wohlleben, André E., Carsten S. und Holger G. beginnt. Am 14. Mai wird die Anklage verlesen.

04. Juni 2013 Carsten S. beginnt seine Aussage. Er räumt ein, eine Waffe für den "Nationalsozialistischen Untergrund" besorgt zu haben. Zwei Tage später räumt Holger G. ein, dem NSU geholfen zu haben.

01. Oktober 2013 Der Vater des Mordopfers Halit Yozgat, Ismail Yozgat, tritt als Zeuge auf: Er wirft sich auf den Boden, um die Position seines sterbenden Sohns zu beschreiben. Am Tag darauf appelliert dessen Mutter eindringlich an Zschäpe, zur Aufklärung beizutragen.

16. Januar 2014 Der Polizist Martin A., der beinahe das elfte Todesopfer des NSU geworden wäre, sagt im Prozess als Zeuge aus.

16. Juli 2014 Das Hickhack um Zschäpes Verteidiger beginnt: Sie gibt an, sie habe kein Vertrauen mehr in ihre Pflichtverteidiger. Wenig später schmettert das Gericht ihren Antrag auf neue Anwälte ab.

06. Juli 2015 Der Krach geht weiter - deshalb ordnet das Gericht Zschäpe einen vierten Pflichtverteidiger bei: Mathias Grasel. Ihre Alt-Verteidiger scheitern mit Versuchen, von den Mandaten entbunden zu werden. Einmal zeigt Zschäpe die drei sogar an - erfolglos.

09. Dezember 2015 Zschäpe äußert sich erstmals vor Gericht: Am 249. Verhandlungstag verliest ihr neuer Anwalt Grasel eine Aussage. Darin räumt sie ein, von den Banküberfällen ihrer Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewusst zu haben. Sie gesteht, die letzte Fluchtwohnung des Trios in Zwickau in Brand gesteckt zu haben. Aber von den Morden und Anschlägen will sie immer erst im Nachhinein erfahren haben.

16. Dezember 2015 Auch Wohlleben bricht sein Schweigen. Er bestreitet, eine der Mordwaffen, die «Ceska», beschafft zu haben.

29. September 2016 Nach dreieinhalb Jahren ergreift Zschäpe zum ersten Mal persönlich das Wort - für eine kurze Erklärung: Sie bedauere ihr "Fehlverhalten" und sie verurteile, was ihre Freunde Mundlos und Böhnhardt den Opfern "angetan haben".

17. Januar 2017 Der Psychiater Henning Saß bescheinigt Zschäpe volle Schuldfähigkeit; sie sei möglicherweise noch immer gefährlich.

03. Mai 2017 Der von Zschäpes Vertrauensanwälten benannte Gutachter Joachim Bauer attestiert Zschäpe verminderte Schuldfähigkeit. Doch das Gericht lehnt Bauer später wegen befürchteter Parteilichkeit ab.

25. Juli 2017 Die Bundesanwaltschaft beginnt mit ihrem Plädoyer.

12. September 2017 Bundesanwalt Herbert Diemer fordert lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für Zschäpe und teils lange Haftstrafen für die Mitangeklagten. Am 13. September erlässt das Gericht Haftbefehl auch gegen André E.

15. November 2017 Nach zwei Monaten Stillstand wegen zahlreicher Befangenheitsanträge beginnen die Plädoyers der Nebenkläger - mit Frontalangriffen auf Zschäpe, aber auch auf die Bundesanwaltschaft.

24. April 2018 Die Verteidiger-Plädoyers beginnen: Zschäpes Vertrauensanwälte weisen den Anklagevorwurf zurück, die heute 43-Jährige sei Mittäterin an den Morden und Anschlägen des NSU gewesen, und fordern am Ende eine Haftstrafe von unter zehn Jahren.

03. Juli 2018 Zschäpe und drei der vier Mitangeklagten äußern sich in persönlichen Schlussworten. Zschäpe distanziert sich noch einmal von den NSU-Verbrechen. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl kündigt das Urteil für den 11. Juli an.

Anwalt Scharner: "Es gab kein isoliertes NSU-Trio"

Kubasik forderte, dass weitere Helfer jenseits der fünf Angeklagten des NSU-Prozesses nun auch angeklagt werden. Sie wolle nicht weiter das Gefühl haben, jeden Tag auf der Straße weiteren Tätern zu begegnen. Sie wolle auch wissen, wie genau ihr Vater als Opfer ausgewählt wurde - das habe der Prozess nicht heraus gefunden.



Auch Kubasik warf dem Verfassungsschutz Vertuschung vor. Alle Akten zu der NSU-Tatserie müssten nun auf den Tisch. Sowohl Simsek als auch Kubasik zeigten sich überzeugt, dass es am Mittwoch zu einer Verurteilung der Angeklagten kommen werde. Es müsse nun aber das Netzwerk hinter dem NSU aufgeklärt werden.



Kubasiks Anwalt Sebastian Scharmer sagte, die These der Bundesanwaltschaft von einem isolierten NSU-Trio sei durch den Prozess nicht nur widerlegt, sie sei auch als bequeme Entschuldigung für die unzureichenden weitergehenden Ermittlungen entlarvt. Der Staat habe die Chance nicht genutzt, durch Transparenz wieder Vertrauen herzustellen. Scharmer forderte ein "Vernichtungsmoratorium" für die bei den Behörden lagernden NSU-Akten. Ansonsten drohten nach dem Urteil die Schredder wieder heiß zu laufen. Scharmer bezog sich damit darauf, dass kurz nach dem Auffliegen des NSU im Verfassungsschutz Akten zu der Tatserie geschreddert wurden.

Die Angeklagten im NSU-Prozess

Bild: dpa Beate Zschäpe (43) sollte nach dem Plädoyer der Anklage zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt werden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mittäterschaft an allen NSU-Verbrechen vor. Das sind neun rassistisch motivierte Morde der "Ceska"-Serie, der Mord an der Polizistin Michéle Kiesewetter, zwei Sprengstoffanschläge mit vielen Verletzten und mehr als ein Dutzend Raubüberfälle. Zschäpe will von den Morden und Anschlägen ihrer beiden Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt immer erst im Nachhinein erfahren haben. Gestanden hat sie dagegen, 2011 die letzte Wohnung des Trios in Zwickau in Brand gesteckt zu haben. Die Anklage wertet dies auch als versuchten Mord an einer Nachbarin und zwei Handwerkern. Zschäpes Altverteidiger sehen darin lediglich eine einfache Brandstiftung, ihre Vertrauensanwälte immerhin eine besonders schwere Brandstiftung. Zschäpe sitzt seit November 2011 ununterbrochen in Untersuchungshaft. Zschäpes Vertrauensanwälte fordern eine Haftstrafe von unter zehn Jahren, wegen der Brandstiftung und wegen Beihilfe zu mehreren Raubüberfällen. Ihre ursprünglichen Verteidiger wollen die sofortige Freilassung, weil die zu erwartende Strafe für die Brandlegung mit der mehr als sechsjährigen Untersuchungshaft bereits abgegolten sei.

Bild: imago/Sebastian Widmann Ralf Wohlleben (43) sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft dem ehemaligen NPD-Funktionär vor, die Mordwaffe vom Typ "Ceska" organisiert zu haben - und er habe gewusst, wofür Mundlos und Böhnhardt sie benutzen wollten. Wohlleben bestreitet das. Er habe dem eigentlichen Überbringer der Waffe nur auf Nachfrage einen Tipp gegeben. Die Anklage hat für Wohlleben zwölf Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen gefordert. Seine Verteidiger bezeichneten ihn als unschuldig und forderten Freispruch.

Bild: imago/Sebastian Widmann Carsten S. (38) ist als Überbringer der Waffe ebenfalls wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen angeklagt. Er händigte die "Ceska" in einem Chemnitzer Abbruchhaus an Böhnhardt und Mundlos aus, die zu der Zeit mit Zschäpe im Untergrund lebten. Kurz nach dem Auffliegen des NSU wurde er festgenommen und gestand umfassend. Dabei belastete er Wohlleben: Der habe ihm den Auftrag zum Kauf und Überbringen der Waffe erteilt. Bundesanwalt Herbert Diemer hat für S. eine Jugendstrafe von drei Jahren gefordert - positiv wertete er dessen Aufklärungshilfe und dessen eigenes Schuldeingeständnis. Die Verteidiger fordern einen Freispruch - S. habe nichts von den geplanten Morden des NSU gewusst. Mehrere Angehörige von NSU-Opfern erkannten im Prozess die Reue von S. an - und haben ihm nach eigenem Bekunden verziehen. S. befindet sich auf freiem Fuß. Er gilt als gefährdet und befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm.

Bild: imago/Sebastian Widmann Andre E. (38) hat auch nach Aussage von Zschäpe bis zum Schluss Kontakt zu dem im Untergrund lebenden Trio gehalten. E. half Zschäpe bei ihrer kurzen Flucht nach dem Tod ihrer Freunde Mundlos und Böhnhardt. Im Prozess schwieg er konsequent. Die Bundesanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft für E. gefordert, unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord: E. hat nach Überzeugung der Ankläger einst ein Wohnmobil gemietet, mit dem die Täter für einen Bombenanschlag nach Köln fuhren. Zudem habe er bei der Tarnung des NSU-Trios im Untergrund geholfen. Kurz nach dem Plädoyer Mitte September erließ das Gericht Haftbefehl gegen E., der zuvor auf freiem Fuß war. Seine Verteidiger fordern einen Freispruch von sämtlichen Anklagevorwürfen.

Bild: imago/Sebastian Widmann Holger G. (44), bislang auf freiem Fuß, hat zugegeben, dem NSU-Trio einmal eine Waffe übergeben und den Untergetauchten mit falschen Papieren geholfen zu haben. Die Bundesanwaltschaft hat deshalb fünf Jahre Haft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gefordert. Die Verteidiger plädierten dagegen auf eine Strafe von "unter zwei Jahren", stellten aber keinen konkreten Strafantrag. Play Pause Fullscreen









Neben den beiden Hinterbliebenen von zwei der zehn NSU-Mordopfer äußerten sich auch Betroffene des NSU-Bombenanschlags in der Kölner Keupstraße.



Die Angehörigen und Opfern zeigten sich auch beunruhigt über die Entwicklung in Deutschland in den vergangenen Jahren. Simsek sagte, es müsse viel mehr gegen die stärker gewordene Fremdenfeindlichkeit vorgegangen werden, die ihm wachsende Sorgen mache. "Wir müssen viel stärker dagegen ankämpfen."

Zentralrat der Juden warnt vor Vergessen

Auch der Zentralrat der Juden fordert weitere Schritte auch nach der Urteilsverkündung: "Ob dieses Urteil in der Gesellschaft überhaupt eine nachhaltige Wirkung entfacht, ist völlig offen", schreibt Zentralratspräsident Josef Schuster in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Die gesellschaftliche Aufarbeitung sei nicht abgeschlossen.



Deutschland habe sich stets für "seine zwar ziemlich späte, aber gründliche Aufarbeitung der dunklen Kapitel der eigenen Geschichte" gerühmt, so Schuster weiter. Heute gebe es "allen Anlass" zu fragen, ob die Aufarbeitung wirklich geglückt sei, ob nachwachsende Generationen ausreichende Kenntnisse über die NS-Zeit hätten und das Geschehen einordnen könnten. "Angesichts der Verbrechen des NSU und der wachsenden rechtsextremistischen Szene in Deutschland plus der Wahlerfolge der AfD kann die Gesellschaft diese Fragen nicht mehr mit einem selbstgefälligen Ja beantworten."



Der Rechtsextremismus sei "auf gefährliche Weise aus dem Blickfeld" der Politik geraten, warnte Schuster. "Die Debatte fokussiert sich auf radikale Muslime und Flüchtlinge." Dabei gelange rechtsextremistisches Gedankengut inzwischen "über die AfD in unsere Parlamente und über die sozialen Medien in viele Schichten der Gesellschaft, die früher für Rechtsextremisten kaum erreichbar waren."

Der NSU-Prozess in Zahlen Es ist ein gigantisches Verfahren: Nach mehr als fünf Jahren endet der NSU-Prozess. Einige Zahlen dazu: Angeklagte: 5 Verteidiger für alle Angeklagten zusammen: 14 Sachverständige: 41 Anwälte, die Geschädigte im Prozess vertraten: 59 Geschädigte, die als Nebenkläger zugelassen waren: 93 Verhandlungstage: 437 Vom Gericht verschickte Zeugenladungen: 765. In dieser Zahl sind teils mehrfache Ladungen an Zeugen enthalten. Akkreditierte Journalisten: 927 Summe der Vergütungen für sämtliche Anwälte (Verteidiger und Nebenkläger): rund 25 Millionen Euro. Der Wahlverteidiger von Beate Zschäpe, Hermann Borchert, ist in diesem Betrag nicht enthalten, weil er nicht aus der Staatskasse bezahlt wurde.