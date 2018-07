Bild: imago/Metodi Popow

Mi 11.07.2018 | 07:05 | Interviews

- Was erwartet Opferwanwalt Daimagüler?

In mehr als fünf Jahren haben sich beim NSU-Prozess 280.000 Seiten Ermittlungsakten in 600 Ordnern angehäuft, 14 Verteidiger kamen zum Einsatz, daneben 65 Opfer-Anwälte. Einer von ihnen war der Deutsch-Türke Mehmet Daimagüler. Wie erlebt er an diesem Mittwoch das Ende des NSU-Prozesses?