Sicher kein Zufall: Während Chinas Regierungschef zu Gast in Berlin ist, wird in Peking die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo freigelassen und reist nach Berlin. Die Künsterlin war mit dem chinesischen Systemkritiker verheiratet und stand deswegen seit acht Jahren unter Hausarrest. "Ihr ging es zuletzt sehr schlecht, sie hatte Todessehnsucht", berichtet Tienchi Martin-Lia, Präsidentin des chinesischen PEN-Zentrums, die mit Liu Xia in stetigem Kontakt stand. Bei aller Freude über die Freilassung kritisiert sie: "Das ist kein Akt der Menschlichkeit, sondern ein dreckiger politischer Deal."



Ihr Bruder Liu Hui schrieb in einem sozialen Netzwerk, sie wolle ein neues Leben beginnen. Ich hoffe, dass ihr Leben von jetzt an friedlich und glücklich ist. Gao Yu, eine Freundin der Familie und in Peking ansässige chinesische Journalistin, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass Liu Xia nach Berlin wolle. Ihren Abflug bestätigte auch die in Deutschland lebende Journalistin und Familienfreundin Su Yutong.



Liu war 2010 in Hausarrest gekommen, nachdem das Nobelkomitee in Norwegen ihrem inhaftierten Mann den Friedensnobelpreis zugesprochen hatte. Dies hatte die Führung in Peking verärgert. Ein Jahr zuvor war Liu Xiaobo wegen Anstiftung zum Umsturz der Staatsmacht zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Im Juli 2017 starb er in Gewahrsam an Leberkrebs. Sein Tod befeuerte internationale Forderungen nach einer Freilassung von Liu Xia.



Die Freilassung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zu einem Besuch in Deutschland befindet. Die Bundesregierung hatte im Mai erklärt, sie würde Liu Xia im Land willkommen heißen.



Die Menschenrechtsgruppe Amnesty International wertete die Ausreise Liu Xias als Folge internationalen Drucks. Sie sei ein wichtiges Beispiel in einer Zeit, in der viele glaubten, solche Fragen seien unwichtig, sagte der China-Experte der Organisation Patrick Poon. Dagegen wertete die Menschenrechtsexpertin Frances Eve die Ausreise

Liu Xias als billigen Erfolg für China. Die Regierung habe den Eindruck erweckt, China sei ein Rechtsstaat, dabei zeige alles in dem Fall, dass dies nicht zutreffe.