- "Die Ertrinkenden im Mittelmeer sind nur Zahlen"

Das Schicksal der 13 in einer Höhle eingeschlossenen Menschen in Thailand hält die Welt in Atem - das von alleine im Juni über 600 im Mittelmeer Ertrunkenen hingegen wird von Vielen achselzuckend hingenommen. Warum ist das so? "Der Mensch denkt in Geschichten", sagt der Medienpsychologe Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen. Und der Fall in Thailand biete eine bequeme Möglichkeit der "folgenlosen Gratis-Empathie".

Und noch ein weiterer Punkt: Die Geschichte der Ertrinkenden im Mittelmeer, die stellt eine dramatische Frage: Nämlich eine dramatische Frage in Richtung unserer eigenen Hilfsbereitschaft, unserer Empathie-Fähigkeit. Sie können diese Gefühls-Schizophrenie, die im Moment erlebbar ist in weiten Teilen Europas, die können Sie sehen auf der Titelseite der Online-Ausgabe der BILD-Zeitung: Da wird auf der einen Seite über das Drama der thailändischen Jungen berichtet: "Endspurt gegen den Regen" heißt da die Schlagzeile. Und dann scrollt man ein bisschen nach unten und dann sieht man Flüchtlinge, die im Meer treiben, offenbar auf einem Boot, und dann steht da die Frage: "Rettungsschiffe - schicken oder nicht?". Sentimentalität und Empathie auf der einen Seite – ich will das gar nicht zynisch kommentieren - und totale Bereitschaft zur Gefühlskälte. Letztlich ist es die Frage: Will man Menschen retten oder nicht? Und das ist natürlich eine absurde Frage.

Was hingegen nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt im Moment: Laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen starben im Juni 629 Menschen auf dem Mittelmeer. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, spricht von einer "Gefühls-Schizophrenie". Herr Pörksen, warum zieht das Schicksal der thailändischen Jungen die Weltöffentlichkeit so in den Bann?

Die vielleicht letzte Rettungsaktion für die eingeschlossenen Kinder in Thailand läuft. Verfolgt von Journalisten aus aller Welt – im Pressezentrum in der Nähe der Höhle, vor dem Krankenhaus, in das die schon befreiten Jungs gebracht worden sind. Das Drama dieser Jugendfußballmannschaft zieht eine wahnsinnig große Aufmerksamkeit auf sich – auch wir berichten ja sehr ausführlich darüber.

Ich weiß nicht. Man sollte Journalisten keine Aufträge erteilen. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die Gesellschaft insgesamt vor der Aufgabe steht, ihr Vorstellungsvermögen elastischer werden zu lassen, es zu trainieren. Wir haben ja ganz viele Gefahren, Problemlagen und Herausforderungen, die wir erst einmal begreifen müssen. Die Flüchtlingskrise ganz gewiss, den Klimawandel, die Umweltverschmutzung, die Überwachungs- und Spähskandale. All das sind natürlich Skandale und Problemlagen, die uns in unserem Vorstellungsvermögen herausfordern und zum Teil überfordern. Und hier gilt es, die Geschichte zu erzählen, die uns wirklich zu einer guten Lösung und zu einer guten Form der Handlung und zu einer zivilen Form der Auseinandersetzung bringt.

Nun haben ja aber diese Flüchtlinge auf dem Mittelmeer auch Familien, die müssen ebenso um ihr Leben fürchten, haben vielleicht ihr Zuhause aufgegeben und sogar Schwester oder Vater im Krieg verloren - das müsste doch eigentlich auch Mitgefühl produzieren? Aber da haben wir diese Geschichte nicht. Da haben wir diese Unmittelbarkeit nicht und da ist Europa dabei, wenn ich das mal so global sagen darf, sich in eine Art der Empathie-Losigkeit hinein zu trainieren. Schon wenn Sie die Bilder vergleichen, dann sehen sie im einen Fall das konkrete Gesicht, den unmittelbaren Eindruck, den einzelnen Menschen vor sich. Und im anderen Fall sehen Sie ein paar Menschen, die irgendwo entfernt in Rettungswesten in einem Boot daher treiben.

Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass andere Geschichten eben wahnsinnig komplex und kompliziert sind – und diese Geschichte der thailändischen Jungs, die ist relativ simpel: Kommen sie raus oder kommen sie nicht raus?

Ganz genau so ist es. Diese Einfachheit und Sofort-Verständlichkeit ist in dem weltweiten Kampf um Aufmerksamkeit, der gewissermaßen in der digitalen Sphäre in neuer Dramatik entbrannt ist, ganz gewiss ein – wenn Sie so wollen – Vorteil.

Ist es ein Fehler, dass Medien so ausführlich über diese sehr populäre Geschichte berichten, die sich auch jedermann am Abendbrottisch weitererzählt?

Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber wir haben ganz gewiss in der digitalen Öffentlichkeit neue Anreizsysteme. Redaktionen und Journalisten können ja heute sehr genau sehen, was funktioniert. Was geht in Mecklenburg-Vorpommern viral? Was wird gerade in Australien geteilt? Und welche Geschichte ist gerade dabei, in Indien zu einem Hype zu werden? Und diese Sofort-Beobachtbarkeit und Unmittelbarkeit der Beobachtung von Rezeptionsbewegung, die verführt natürlich dazu, auf einmal entstehende Hypes noch drauf zu springen und sie systematisch zu verstärken, bis am Ende des Tages eben gleichsam die Weltgemeinde der Kommunizierenden über das Schicksal von diesen eingeschlossenen Jugendlichen redet. Der Hype ist unter den gegenwärtigen Bedingungen gleichsam programmiert.

Ließe sich so ein auch mit komplexeren Geschichten entfachen?

Das ist die Schwierigkeit und ich würde sagen: Das ist die Lernaufgabe. Wir müssen als Gesellschaft so etwas lernen, wie eine komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion, so etwas wie Tiefen-Einfachheit. Natürlich, wir brauchen gute Geschichten. Aber diese guten Geschichten müssen uns gewissermaßen weiterführen und weiterbringen in Richtung von Empathie, in Richtung von ernsthafter Lösungssuche. Im Moment ist das ja – und das soll nicht zynisch klingen, überhaupt nicht, auch ich nehme natürlich Anteil an diesem Schicksal – aber im Moment ist das natürlich eine folgenlose Gratis-Empathie, die sich hier artikuliert.