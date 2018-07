imago/i Images Bild: imago/i Images

Di 10.07.2018 | 09:25 | Interviews

- Brexit: "Es ist nach wie vor alles drin"

Erst der Rücktritt von Brexit-Minister David Davis – am Montag dann der von Außenminister Boris Johnson. Damit haben zwei Befürworter eines harten Ausstiegs der Briten aus der Europäischen Union das Kabinett von Premierministerin May verlassen. Ist das ein Sieg oder eine Niederlage für May? So ganz klar ist das nicht, meint Felix Dane, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in London: Durch das Chaos sei noch alles möglich - von einem Verbleib in der EU bis zu einem "harten" Brexit.