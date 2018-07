- Fußball vereint ein zerrissenes Land

Romelu Lukaku ist ein bewunderter und millionenschwerer Star - bei seinem englischen Klub Manchester United und in seiner Heimat Belgien. Bei der der WM in Russland hat Lukaku bereits vier Tore erzielt. Weniger bekannt ist seine traurige Kindheit. Lukaku ist in Antwerpen aufgewachsen - in ärmlichen Verhältnissen. Ralph Sina erzählt die Geschichte.