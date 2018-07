- Thailand: Die Hoffnung auf ein Happy End wächst

Acht Jugendliche sind mittlerweile aus der Höhle in Thailand befreit worden. Damit sind noch vier Jungen und ihr Trainer eingeschlossen. Florian Nusch ist Korrespondent der Deutschen Welle und zurzeit in Mae Sai, rund 2 Kilometer von der Höhle entfernt, auf die gerade die ganze Welt schaut. Im Interview erzählt er von den Fortschritten, vom Zustand der Geretteten und von der Solidarität im Land.

Im Höhlendrama von Thailand hat eine neue Rettungsaktion begonnen. Elitetaucher haben sich auf den Weg zu den fünf verbliebenen Eingeschlossenen gemacht. Seit 17 Nächten sitzen die vier Jungen und ihr Trainer fest. Acht Jungen wurden seit Sonntag von den Tauchern in Sicherheit gebracht. Die Rettungsaktion wird durch den Monsun erschwert. Am Morgen hat in der Region an der Grenze zu Myanmar wieder heftiger Regen eingesetzt.