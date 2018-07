- Seehofers "Masterplan" wird veröffentlicht

Er hat zur größten deutschen Regierungskrise seit Jahren geführt und war lange Zeit nebulös: der sogenannte "Masterplan Migration" von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. An diesem Dienstag wird er nun ganz offiziell vorgestellt. Wir sprechen mit Vera Wolfskämpf aus unserem Hauptstadtstudio.

Seehofer will seinen Masterplan vier Wochen nach der ursprünglich geplanten Präsentation vorstellen. Bestandteil des Maßnahmenkatalogs ist auch die Forderung nach Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der Grenze. In der bekannt gewordenen Vorabfassung des Masterplans ist dabei von jenen die Rede, die bereits in einem anderen Land registriert wurden oder dort Asyl beantragt haben.

In der Einigung des Koalitionsausschusses ist nur noch von den Asylantragstellern die Rede. Es wird erwartet, dass Seehofer die Formulierungen im Masterplan entsprechend anpasst. Seehofers Vorlage enthält zudem Festlegungen zu den geplanten Ankerzentren und die Forderung, künftig Sachleistungen konsequent Vorrang vor Geldleistungen für Asylbewerber einzuräumen.



Um die Zurückweisungen an der Grenze umsetzen zu können, muss Seehofer bilaterale Abkommen mit den Ersteinreiseländern vereinbaren. Darüber will er am Mittwoch in Innsbruck mit Italien und Österreich beraten.



Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der CSU eine Migrationspolitik der "Angstmacherei" vor. "Der neue CSU-Sound klingt mehr nach AfD als nach christlich-sozial-konservativ, schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt" vom Montag. "In der neuen Welt von Markus Söder geht es nur noch um Angst und Abwehr." Die Grünen wollten einer Politik der Ängste und Angstmacherei Optimismus entgegensetzen.