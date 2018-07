imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

Di 10.07.2018 | 07:45 | Interviews

- Die Zukunft der Paketzustellung

Paketdienste und Kurieranbieter boomen. 2016 wurden in Deutschland pro Zustelltag im Schnitt mehr als 10 Millionen Sendungen befördert. Längst hat auch in dieser Branche die Digitalisierung Einzug gehalten. Das zeigt auch eine am Dienstag veröffentlichte Studie, die dieser Entwicklung nachgegangen ist. Andreas Schumann, Geschäftsführer des Bundesverbands der Kurier-Express-Post-Dienste e.V., erklärt, wie mit Hilfe von Drohnen und anderen Neuerungen auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen werden soll.