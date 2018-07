- Sommer ohne Ende - Fluch oder Segen

In Brandenburg rufen Städte und Gemeinden die Bürger dazu auf, Bäume und Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Unter der anhaltenden Trockenheit leiden besonders Jungbäume, wie die Stadt Potsdam in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mitarbeiter des Grünflächenamtes arbeiteten seit einigen Wochen an der Kapazitätsgrenze, hieß es. Auch in Brandenburg/Havel bittet die Stadt Bürger darum, die Gießkanne in die Hand zu nehmen. Wassergaben der Anwohner würden helfen, Bäume und Pflanzen in der Stadt zu erhalten.



Die anhaltende Hitze und Trockenheit setzt ein gutes halbes Jahr vor der Bescherung auch den künftigen Weihnachtsbäumen in Brandenburg zu. "Wir haben noch keine Schäden, aber wir wässern und wässern und wässern schon seit Wochen", sagte die Geschäftsführerin des Werderaner Tannenhofs, Karin Lorenz, auf Anfrage. "Wir haben in diesem Sommer schon ein kleines Vermögen von rund 20.000 Euro verwässert", ergänzte sie. Im gesamten regenreichen Sommer des Vorjahres seien es nur 7.000 Euro Wasserkosten gewesen. Für Aussagen über mögliche Auswirkungen auf die Weihnachtsbaumpreise sei es zu noch früh, betonte Lorenz. "Da halten wir die Augen noch tief geschlossen", sagte die Geschäftsführerin. "Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in ganz Deutschland entwickelt."

(Quelle: dpa)