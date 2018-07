imago/i Images Bild: imago/i Images

Mo 09.07.2018 | 12:25 | Interviews

- Der Rücktritt des Brexit-Ministers und seine Folgen

Noch am Freitag hatte die britische Premierministerin Theresa May stolz verkündet, ein "weicher Brexit" sei nicht mehr fern. Doch dem zuständigen Brexit-Minister David Davis waren Mays Pläne dann offenbar zu weich: Er trat aus Protest gegen Mays Haltung zurück. Ihm folgt nun ein Vertrauter der Premierministerin: Dominic Raab. Aktuelle Informationen von unserem Korrespondenten Thomas Spickhofen.

Kurz nach dem Davis-Rücktritt hat May einen Nachfolger ernannt: Der 44-jährige Dominic Raab, bislang Staatssekretär im Bauministerium, solle künftig das für den EU-Austritt Großbritanniens zuständige Ressort führen, teilte Mays Büro am Montag mit. Sein Vorgänger Davis hatte in der Nacht aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs seinen Rücktritt erklärt.

Davis hatte der Regierungschefin vorgeworfen, die Verhandlungsposition ihres Landes in Brüssel zu schwächen und das Votum der Wähler zugunsten des EU-Austritts nicht vollständig umzusetzen. Die von May angestrebte Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die Europäische Union nach dem Brexit wollte Davis nicht mittragen.



Es wird nun dem neuen Brexit-Minister Raab zufallen, die Pläne der Premierministerin in den schwierigen Verhandlungen mit der EU durchzusetzen. Raab gilt als Europaskeptiker und überzeugter Brexit-Befürworter.



Merkel: "Die Zeit drängt"

Die Bundesregierung sieht nach dem Davis-Rücktritt die Zusammenarbeit mit Großbritannien nicht gefährdet. Man habe "sicher keinen Zweifel daran, dass die britische Regierungsseite verhandlungsfähig ist", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Rainer Breul, am Montag in Berlin. Es sei zu begrüßen, dass nun präzisere Vorschläge der britischen Seite zum Brexit auf den Tisch gelegt würden. Dann werde man sich genau ansehen, was in dem Weißbuch enthalten sei und darüber im Kreis der EU-Mitgliedstaaten beraten.



Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz sagte, die Brexit-Verhandlungen gingen jetzt in die entscheidende Phase. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits in der vergangenen Woche gesagt habe: "Die Zeit drängt." Daher sei es wichtig, dass die britische Regierung in den nächsten Tagen entscheide und dann die Diskussion darüber in Gang gesetzt werden könne.



