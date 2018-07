dpa/Stähle Bild: dpa/Stähle

Mo 09.07.2018

- Brandstiftung? - "Es brennt zu oft in der Lieberoser Heide"

Alleine in Brandenburg hat der Wald in diesem Jahr schon mehr als 200 Mal gebrannt – aktuell beispielsweise in der Lieberoser Heide bei Cottbus. Natürlich spielt die extreme Trockenheit in diesem Jahr eine große Rolle, sagt Raimund Engel, der Waldbrandschutz-Beauftragte des Landes Brandenburg. Doch hier vermutet er sogar Brandstiftung.



Das rbb Fernsehen sendet am Montagabend (20.15 Uhr) ein rbb spezial: "Ausgedörrt - Gefährliche Trockenheit in Berlin und Brandenburg".

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberose in Südbrandenburg waren die Einsatzkräfte am späten Freitagabend abgezogen worden, nachdem keine weiteren Flammen mehr festgestellt wurden. Wegen möglicher Glutnester sind bis zum Montag noch Brandwachen im Einsatz. Allerdings loderten am Wochenende in Südbrandenburg an anderen Stellen wieder Feuer auf. So brannten in der Lausitz zwei Stoppelfelder mit 25 und 12 Hektar Fläche. Zudem geriet ein kleiner Wald in Brand. Im Landkreis Teltow-Fläming griff ein Feldbrand auf einen Wald über, wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, berichtete. Und nahe der Gemeinde Heidesee (Dahme-Spreewald) brannte eine Waldfläche von 800 Quadratmetern.

Brandursache in Lieberoser Heide noch unklar

Bis zu 130 Feuerwehrleute hatten zwei Tage lang das Feuer in der Lieberoser Heide bekämpft, das am Donnerstagvormittag ausgebrochen war. Insgesamt verbrannte eine Fläche von 400 Hektar Heide und Wald. Wohnsiedlungen seien jedoch nicht in Gefahr gewesen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Betroffen waren Flächen einer Natur-Stiftung sowie Wirtschaftswald des Landes Brandenburg. Die Bundesstraße 168, die mitten durch das Gebiet führt, musste gesperrt werden. Viele Brandflächen konnten von den Feuerwehrleuten nicht betreten werden, weil auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz noch Munition vermutet wird. Möglicherweise habe durch Hitze entzündete Munition den Brand ausgelöst, sagte der Sprecher. Dies sei aber noch nicht geklärt. Die verbrannte Fläche entspricht etwa einer Größe von 560 Fußballfeldern.

Was Ausflügler beachten müssen Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald rät, bei einem Lager- oder Grillfeuer mindestens 100 Meter zwischen der Feuerstelle und dem Waldrand einzuhalten. Das sei in einigen Bundesländern so auch vorgeschrieben. Außerdem gilt ein Rauchverbot unabhängig von der Gefahrenlage - in den meisten Bundesländern den ganzen Sommer über bis 31. Oktober, in Sachsen-Anhalt bis 15. Oktober und in den Wäldern von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen sogar ganzjährig. In einigen Bundesländern sei ab der Waldbrandwarnstufe 4 auch das Verlassen der Wege untersagt. Autos mit Katalysatoren sollten nicht im Wald und auf Waldwegen abgestellt werden, da sie während der Fahrt so heiß werden, dass sie auf trockenen Pflanzen Brände verursachen können. (Quelle: dpa)