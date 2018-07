- Handel mit China: "Man hat die Partner, die man hat"

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist an diesem Montag in der deutschen Hauptstadt - zu Regierungskonsultationen und zum "Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit". Hubert Lienhard, der Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, sieht in China einen sehr wichtigen Handelspartner - wobei sich noch viel im Verhältnis ändern müsse.



Angesichts der Regierungskonsultationen von Deutschland und China in Berlin pocht die deutsche Wirtschaft auf bessere Beziehungen. "Nachdem sich die Beziehungen zu den USA immer schwieriger gestalten, wird der andere Wirtschaftsgigant China für uns unweigerlich wichtiger"», sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammerverbands (DIHK), Volker Treier. Noch immer gebe es viele Bereiche, bei denen die mehr als 5000 deutschen Unternehmen in China keinen gleichberechtigten Marktzugang hätten - anders als chinesische Unternehmen hier.



Menschenrechtler der International Campaign for Tibet in Deutschland kritisierten indes, China nehme "immer unverhohlener Einfluss auf Deutschland". Die Botschaft an Firmen sei eindeutig: "Nur wer sich der Weltsicht der in Peking herrschenden KP unterwirft, darf in China Geld verdienen."



An diesem Montag kommt Chinas Ministerpräsident Li Keqiang zu den fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nach Berlin. Neben einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel steht auch ein Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) an.



Auch das Bundesforschungsministerium betonte die Bedeutung des Besuchs. "Grenzüberschreitendes Denken, wofür besonders Bildung, Wissenschaft und Forschung stehen, leitet uns auch in der Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern", sagte Ministerin Anja Karliczek (CDU). "Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder für sich."

