- Reisen in Zeiten digitaler Welten

Hand auf's Herz: Wann haben Sie zum letzten Mal eine Reise im Reisebüro gebucht? Eine Postkarte nach Hause geschrieben statt einer WhatsApp-Nachricht? Ein Buch mitgenommen statt des eReaders? Das Reisen hat sich enorm verändert, seit es das Internet gibt. Wie sehr, darüber spricht Irina Grabowski mit dem Reiseblogger Johannes Klaus, der für seine Webseite schon den Grimme Online Award bekam.

Jedoch gehe auch das Abenteuer verloren, weil man schon sehr genau wisse, was einen erwartet und vielleicht auch schon einen sehr genauen Plan davon hat, was man dort tun wird. "Gerade das Ungewisse, das eine Reise sehr bereichern kann, geht dadurch verloren. [...] Wenn man eine Abenteuertour bucht, ist das wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit, kein Abenteuer oder nichts Unerwartetes zu erleben."

Wer das vermeiden möchte, sollte sich laut Klaus "einfach mal hinein begeben in ein anderes Land, eine andere Kultur - zu schauen, was passiert, offen zu sein für die Sachen, die sich ergeben und dann die Gelegenheiten zu nutzen." Ohne ständiges Internet sei man darauf angewiesen, Menschen kennenzulernen, sich zu unterhalten. "Oft geht man heute in ein Hostel rein und jeder sitzt vor seinem Handy oder Laptop und es findet keine Kommunikation mehr statt", so der Blogger.

Um dem zu entfliehen, müsse man sich entweder davon freimachen oder gleich in Gegenden fahren, wo es kein oder kaum Internet gibt. Er selbst habe das etwa in Somaliland erlebt. "Dort gibt es dann eben nur an einem ganz bestimmten Platz mal schlechtes Internet, aber ansonsten trifft man dort auch so wenige andere Touristen, dass automatisch ein Kontakt entsteht."

Auch die Dokumentation der Reise im Netz hat ihre Tücken, meint Klaus. "Ich habe gemerkt, dass das digitale Aufbereiten durch Fotos, die man per Social Media verschickt oder auch ein Blog etwas ist, was irgendwann verschwunden ist. Es geht über die Zeit einfach viel verloren." Er sei dafür, eine Reise auch analog festzuhalten - etwa in einem Fotoalbum oder einem Reisetagebuch, das man unterwegs schreibe. "Davon hat man, finde ich, am Ende viel mehr, um sich später daran erinnern zu können - nicht nur an das, was man gemacht hat, sondern um ein bisschen das Gefühl wiederzubekommen."