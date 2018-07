Nabaa Media Bild: Nabaa Media

Sa 07.07.2018 | 08:44 | Interviews

- Kehrt Ruhe ein im Süden Syriens?

Seit Wochen tobt ein Kampf um die Region Daraa im Süden Syriens. Vor kurzem flogen syrische und russische Streitkräfte die heftigsten Luftangriffe seit langem - am Freitag einigten sich Rebellen und russische Militärs dann auf eine Waffenruhe. Das World Food Programme sorgt sich derzeit am meisten um rund 200.000 Menschen im Westen von Daraa - das berichtet Landesdirektorin Corinne Fleischer im Inforadio. Sie ist gerade in der Grenzregion in Jordanien.