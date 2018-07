- GroKo: Was steht nun wirklich drin?

Es gibt sie also endlich - die endgültige Einigung: ein Asylpaket, das alle toll finden. CDU, CSU und selbst die SPD sagen übereinstimmend, sie hätten das beste rausgeholt. Und nicht mal Gesetzesänderungen seien nötig. Also eine reine Politik der schönen Formelkompromisse? Darüber redet Sandra Schwarte mit Horst Kläuser, Redakteur im ARD-Hauptstadtstudio.

Darauf hatte vor allem CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer gedrungen. "Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht", sagte Seehofer am Donnerstagabend nach der Einigung bei einem Spitzentreffen von Union und SPD in Berlin.

Högl zeigte sich erfreut darüber, dass sich das Ergebnis an dem Fünf-Punkte-Plan zur Migration orientiere, den die SPD am Montag verabschiedet habe. "Der allerwichtigste Punkt ist, dass wir in Europa gemeinsam handeln - also dass wir in Deutschland nichts machen, was nicht eng mit unseren europäischen Nachbarländern abgestimmt ist."