Fr 06.07.2018 | 09:07 | Interviews

- Taucher bei Rettungsaktion getötet

Geradezu euphorisch und optimistisch war die Reaktion der Rettungsmannschaften in Thailand, als am Montag die zwölf Kinder einer Fußball-Mannschaft samt ihrem Trainer in einer überschwemmten Höhle entdeckt wurden. Doch inzwischen wird ihre Lage immer ernster: Noch immer ist nicht klar, wie die 11- bis 16-jährigen Jungen gerettet werden können. Die Bergungsaktion hat inzwischen ein erstes Todesopfer gefordert. ARD-Korrespondentin Lena Bodewein berichtet.





Bei den Rettungsbemühungen in der thailändischen Höhle ist ein Taucher ums Leben gekommen. Der 37-Jährige starb aufgrund von Sauerstoffmangel, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Das ehemalige Mitglied der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals habe Behälter mit Atemluft in der Höhle platzieren wollen und auf dem Rückweg das Bewusstsein verloren. Gleichzeitig steigt die Sorge, dass auch die Atemluft für die der Höhle eingeschlossenen zwölf Jungen und ihren Trainer knapp werden könnte. Die Retter wollen daher Sauerstoff in die Kammer leiten, in der die Fußballmannschaft Zuflucht gefunden hat.