Fr 06.07.2018 | 07:05 | Interviews

- SPD zufrieden mit Asylkompromiss

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl hat den Kompromiss zwischen Union und SPD in der Flüchtlings- und Asylpolitik begrüßt. Högl sagte am Freitag im Inforadio, ihre Partei sei mit dem Ergebnis zufrieden. Am allerwichtigsten sei, dass man in Europa gemeinsam handeln werde. Die SPD begrüße, dass man jetzt in der Koalition wieder zur Sacharbeit zurückkehren könne.



Högl zeigte sich erfreut darüber, dass sich das Ergebnis an dem Fünf-Punkte-Plan zur Migration orientiere, den die SPD am Montag verabschiedet habe. "Der allerwichtigste Punkt ist, dass wir in Europa gemeinsam handeln - also dass wir in Deutschland nichts machen, was nicht eng mit unseren europäischen Nachbarländern abgestimmt ist."