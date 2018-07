APA Bild: APA

Do 05.07.2018

- Kurz und Seehofer machen dicht

Österreich war wenig begeistert von den Plänen der Bundesregierung, an der deutsch-österreichischen Grenze sogenannte "Transitzentren" einzurichten, um bereits registrierte Asylbewerber zurückzuschicken. Nach dem Besuch von Innenminister Seehofer in Wien ist Österreichs Kanzler Kurz um einiges zufriedener. Wien-Korrespondent Clemens Verenkotte erklärt, warum.

Bei den Gesprächen zwischen Deutschland und Österreich über die Rücknahme von Flüchtlingen an der deutschen Grenze hat es noch kein Ergebnis gegeben. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte der österreichischen Regierung aber zu, keine Maßnahmen zulasten des Nachbarlandes durchzusetzen. "Wir werden weder jetzt noch in der Zukunft Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für die Griechenland und Italien zuständig sind", sagte Seehofer nach Gesprächen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Herbert Kickl in Wien. Offen blieb allerdings, was passiert, wenn diese EU-Grenzstaaten sich weigern, Flüchtlinge zurückzunehmen.

"Sehr, sehr fruchtbares Gespräch"

Seehofer sagte, es habe ein "sehr, sehr fruchtbares Gespräch" mit Kurz gegeben. Die in den "Transitzentren" untergebrachten Flüchtlinge würden nicht nach Österreich geschickt. Es gehe darum, dass in Italien und Griechenland registrierte Flüchtlinge, die dort bereits einen Asylantrag gestellt hätten und trotzdem an der deutschen Grenze auftauchten, in diese "Transitzentren" aufzunehmen und dann nach Rom und Athen zurückzubringen. Dies sei "ein ganz wesentlicher Beitrag", illegale Migration zu stoppen. "Davon wäre Österreich nicht betroffen, weil wir die Menschen direkt nach Griechenland und Italien zurückführen würden."

Mittelmeerroute soll geschlossen werden

Einig ist man sich offenbar in einem Punkt: Zusammen mit Italien soll die Mittelmeerroute möglichst geschlossen werden, kündigte Kurz an. Dazu soll es kommende Woche ein Treffen in Innsbruck der Innenminister aus Deutschland, Österreich und Italien geben. Österreich plant zumindest vorerst auch keine schärferen Kontrollen oder anderen Grenzmaßnahmen in Richtung Italien. Es sei "jetzt aktuell nicht notwendig, am Brenner oder anderswo weitere vertiefende Maßnahmen zu setzen", sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Es sei hinsichtlich der Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union allerdings abzuwarten, "wie die weitere Entwicklung sich darstellen wird".

