- Flüchtlingspolitik: Merkel und Orban liegen weit auseinander

Grenzen dicht machen, keine Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU - Ungarn gehört in der Asylpolitik zu den schärfsten Gegnern des Kurses von Bundeskanzlerin Merkel. Beim Besuch Orbans in Berlin war deswegen auch die europäische Asylpolitik das zentrale Thema. Einig wurden sich Merkel und Orban dabei nicht einmal im Ansatz, wie Hauptstadtkorrespondent Christoph Scheld berichtet.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban will keine Asylbewerber aufnehmen, die von Deutschland nach den Dublin-Regeln der EU zurückgeschickt werden. Ungarn fühle sich "gar nicht verantwortlich für die Bearbeitung der Asylanträge", sondern stehe auf dem Standpunkt, dass dies "nicht-registrierte Flüchtlinge aus anderen Ländern, vor allem aus Griechenland, sind", sagte Merkel nach einem Gespräch mit Orban in Berlin. Orban, der einem harten Kurs der Abschottung gegen Flüchtlinge in seinem Land folgt, sagte, die Registrierung übernehme Ungarn zwar, zurückgebracht müssten die Menschen aber nach Griechenland. Er betonte, die strikte Grenzpolitik Ungarns nehme Deutschland "eine immense Last" ab. Sein Land arbeite in diesem Bereich sehr hart, sagt Orban auf der Pressekonferenz. Deshalb sei es "unfair, dass man uns in Deutschland oft mangelnde Solidarität vorwirft".

Merkel betont humanitäre Verpflichtung Europas

Merkel zufolge sind bei dem Gespräch grundsätzlich "unterschiedliche Sichtweisen" zutage getreten. So betonte sie Europas Verpflichtung zu Humanität. In der Debatte über Migration dürfe nicht vergessen werden, "dass es um Menschen geht", sagte Merkel nach dem Gespräch mit Orban. Es gehe um Europas Grundaussage zur Humanität, die die Seele Europas sei. Europa könne sich nicht einfach von der Not der Flüchtlinge "abkoppeln". Auch Orban sprach von grundsätzlichen Unterschieden.

Gemeinsamer Standpunkt beim Schutz der Außengrenzen