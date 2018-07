XinHua Bild: XinHua

Do 05.07.2018 | 12:45 | Interviews

- Afrikanische Länder wollen keine eigenen Lager

In der Flüchtlingspolitik stehen die Zeichen auf Abschottung. Ein Szenario der geschlossenen Grenzen könnte sein, dass sich die Flüchtlinge in Nordafrika in Sammellagern "stauen". Betroffen wären Länder wie Marokko, Ägypten und Tunesien. Wie die dortigen Regierungen zu dem Thema stehen, bespricht Sandra Schwarte mit ARD-Korrespondentin Dunja Sadaqi in Rabat.