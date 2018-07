PA Wire Bild: PA Wire

Do 05.07.2018 | 09:05 | Interviews

- Zwei Briten mit Nowitschok vergiftet

Das südenglische Amesbury liegt 12 Kilometer von Salisbury entfernt. Aber noch weiß Scotland Yard nicht, ob die Nowitschok-Fälle in beiden Orten miteinander zu tun haben. Die Skripals haben den Angriff auf sie überstanden. Das britische Paar, dass am Samstag bewusstlos aufgefunden wurde, schwebt in Lebensgefahr. Über Einzelheiten sprach Irina Grabowski mit dem ARD-Korrespondenten Thomas Spickhoven (London).

Das Paar war am vergangenen Samstag in einem Wohnhaus in Amesbury bei Salisbury bewusstlos zusammengebrochen. Zunächst ging die örtliche Polizei davon aus, dass sie kontaminiertes Heroin oder Crack eingenommen hätten. Doch am Mittwoch war von einem größeren Zwischenfall die Rede. Amesbury liegt 13 Kilometer von Salisbury entfernt, wo der russische Doppelspion Skripal und seine Tochter am 4. März vergiftet worden waren. Die Polizei erklärte, es sei noch unklar, ob es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gebe, doch werde in dieser Richtung ermittelt.



Der Fall Skripal hat für eine schwere diplomatische Krise gesorgt, weil London Russland für den Anschlag verantwortlich macht. Moskau weist das vehement zurück.