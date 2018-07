- Breitmaulnashorn: Es geht um mehr als eine bedrohte Art

Nashörner aus dem Reagenzglas: Das klingt verrückt, aber einem internationalen Forscherteam ist es gelungen, auf diese Weise Nashorn-Embryos zu produzieren. Thomas Hildebrandt vom Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin arbeitet daran, das Überleben des Nördlichen Breitmaulnashorn zu sichern. Warum die künstliche Reproduktion ein Durchbruch der Forschung und nicht zuletzt auch für den Menschen wichtig ist, hat Thomas Hildebrandt im Gespräch mit Irina Grabowski erklärt.

Nur noch zwei Weibchen sind übrig von der einst in Zentral- und Ostafrika weit verbreiteten Unterart. Die Ursache für die Ausrottung: der Mensch. "Für ein Gramm Horn wird auf dem Schwarzmarkt mehr bezahlt als für ein Gramm Gold. Das nördliche Breitmaulnashorn hat in seinem Konzept in der Evolution nicht versagt. Es ist einfach nur vom Menschen brutalst ausgerottet worden."

Die Folgen für die Umwelt sind gravierend: Das Nashorn sei "ein wichtiger Landschaftsarchitekt" gewesen, der den Lebensraum hunderter anderer Arten mitgestaltet habe. Dazu zählten die Insekten, die den Kot der Tiere als Nahrung oder für ihren Nestbau brauchen; oder der Vogel Oxpecker, der von den Parasiten in der Haut des Nashorns lebt. Oder junge Antilopen, für die das Nashorn die Wege durch den Dschungel fräst.

"Das alles ist jetzt gestört, und wir denken, das fragile Ökosystem im zentralen Afrika bringt auch die Gefahr, dass neue Erkrankungen wie HIV, Ebola oder SARS entstehen können, und zwar durch die Abwanderung von Krankheitsträgern. Deswegen ist unser Grundanliegen, diesen wichtigen Landschaftsarchitekten zurück zu bringen."