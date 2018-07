dpa Bild: dpa

- Bundesregierung will Kinderarmut bekämpfen

Die Steuereinnahmen sprudeln, die Arbeitslosenzahlen sind vergleichsweise niedrig, Deutschland steht wirtschaftlich weiter gut da. Doch gleichzeitig lebt jedes fünfte Kind in diesem Land in Armut. Was läuft da schief? Warum bekommt Deutschland die Kinderarmut nicht in den Griff? Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bekräftigte im Inforadio, dass die Bundesregierung stärker gegen diesen Missstand vorgehen wolle.



Im Inforadio sagte die SPD-Politikerin, man arbeite derzeit an einer Reform des Kinderzuschlags. Dieses Instrument richte sich gezielt an Familien mit geringen Einkommen. Ziel sei es, das künftig mehr Menschen diesen Kinderzuschlag in Anspruch nehmen können: "Es geht uns darum zu ermöglichen, dass der Kinderzuschlag leichter beantragt werden kann, dass der Betrag höher ist und es nicht mehr eine so genannte 'Abbruchkante' gibt." Das bedeutet bisher, dass wenn der Verdienst über einen gewissen Betrag steigt, fällt der Kinderzuschlag weg, die ganze Leistung geht verloren und man hat am Ende weniger als vorher. "Das wollen wir ändern, es sollen mehr Familien davon profitieren und mit dem Einkommen, das sie haben, und mit dem Kinderzuschlag nicht in Hartz IV fallen sondern eine Situation haben, in der sich Arbeit lohnt."