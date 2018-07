imago/Forum Bild: imago/Forum

Mi 04.07.2018 | Interviews

- Polen: Streit um Justizreform spitzt sich zu

Der Streit um die Justizreform in Polen spitzt sich weiter zu. Mehrere Richter am Obersten Gericht in Warschau werden mit dem 65. Lebensjahr in den Zwangsruhestand versetzt. Um, wie Kritiker sagen, Platz zu machen für neue Richter, die der regierenden PiS-Partei nahestehen. Wir sprechen darüber mit Warschau-Korrespondent Jan Pallokat.