imago/Stefan Boness Bild: imago/Stefan Boness

Mi 04.07.2018 | 12:05 | Interviews

- Anlaufstelle für Anschlagsopfer: "Wir wollen Bindeglied sein"

Die neue Anlaufstelle für Anschlagsopfer, die an diesem Mittwoch in Berlin ihre Arbeit aufnimmt, soll verhindern, dass sich Opfer noch einmal so alleingelassen fühlen, wie es nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz im Dezember 2016 der Fall war. Wie das geschafft werden soll, erklärt die Leiterin Friederike von Holtum.