imago stock/Z2sam / Photocase Bild: imago stock/Z2sam / Photocase

Mi 04.07.2018 | 09:05 | WissensWerte

- Ferienbeginn: Immer an die Impfung denken!

Am heutigen Mittwoch gibt es Zeugnisse, die Ferien beginnen. Was gilt es in Sachen Gesundheitsvorsorge zu beachten, wenn man in ferne Länder reist? "Wer in tropische Regionen reist, sollte unbedingt an die Gelbfieberimpfung denken", rät Dr. Anne Kuhn, Fachärztin für innere Medizin vom Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin. Grundsätzlich sollten aber immer vor Reiseantritt - egal mit welchem Ziel - Impfungen gegen Tetanus, Diphterie, Keuchhusten und Masern aufgefrischt werden. Zur Reiseapotheke sollten Insektensprays gehören.