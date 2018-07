Nach mehr als fünf Jahren geht der Prozess um die beispiellose Serie des rechtsextrem motivierten NSU-Terrors zu Ende. Am Dienstag haben die Angeklagten das letzte Wort. Beate Zschäpe machte vom Recht auf das letzte Wort Gebrauch und redete fünf Minuten. Dabei distanzierte sie sich von den Taten und auch von der Ideologie, die dahinter steckte. Das Urteil soll am 11. Juli gesprochen werden.

Zschäpe distanzierte sich in ihrem Schlusswort von der rechten Szene. Rechtes Gedankengut habe für sie "gar keine Bedeutung" mehr, sagte Zschäpe am Dienstag in ihrer selbst gesprochenen Aussage vor dem Oberlandesgericht München. "Bitte verurteilen Sie mich nicht stellvertretend für etwas, was ich weder gewollt noch getan habe", sagte die Hauptangeklagte. Sie habe keine Kenntnis gehabt, warum die beiden Täter ihre Opfer an den verschiedenen Tatorten auswählten. Das Gericht setzte den Termin für die Urteilsverkündung im Prozess um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) auf den Mittwoch kommender Woche fest.



Schlussworte werden auch von den Mitangeklagten Ralf Wohlleben, Holger G. und Carsten S. erwartet. Auch sie planen nach Aussagen ihrer Anwälte Redezeiten von fünf bis zehn Minuten. Einzig André E., der sich als einziger Angeklagter nach wie vor offen als "Nationalsozialist" bekennt, plane keine letzten Worte.

Einer der wichtigsten politischen Prozesse der Nachkriegszeit

Im NSU-Prozess hat bislang fünf Jahre und mehr als 430 Verhandlungstage gedauert. Es geht es um eine überwiegend fremdenfeindlich motivierte Mord- und Anschlagsserie. Die beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben über Jahre hinweg zehn Menschen in ganz Deutschland erschossen und in Köln zwei Sprengstoffanschläge verübt. Nach einem gescheiterten Banküberfall nahmen sie sich das Leben.

Beate Zschäpe lebte mit den beiden Männern fast 14 Jahre gemeinsam im Untergrund. Die Bundesanwaltschaft hält sie für eine Mittäterin und hat lebenslange Haft gegen sie beantragt. Ihre beiden Verteidigerteams halten sie dagegen bei allen Terrorverbrechen für unschuldig. Lediglich eine Strafe für die Brandstiftung der Fluchtwohnung in Zwickau sei angebracht. Die beiden Wunschverteidiger Zschäpes halten zudem eine Bestrafung für die Beteiligung an Banküberfällen mit bis zu zehn Jahren Gefängnis für angemessen. (dpa)