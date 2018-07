- Das Wunder von Thailand

Die tagelang vermissten Jungfußballer in Thailand sind gefunden, doch nun folgt der nächste Schritt: Wie kann es gelingen, die zwölf Jungen und ihren Trainer sicher aus der teils überfluteten Höhle zu holen? Dietmar Ringel spricht darüber mit Florian Poorten. Der ist nicht nur Höhlentaucher, sondern kennt auch die beiden britischen Taucher, die zum internationalen Rettungsteam in Thailand gehört.

In der Vergangenheit gab es schon andere spektakuläre Rettungen:

Deutschland, Juni 2014: Mehr als 700 Helfer aus fünf Ländern sind elf Tage rund um die Uhr im Einsatz, um einen schwer verletzten Forscher aus der Riesendinghöhle in den Berchtesgadener Alpen zu retten. Ein Lehmklumpen hatte ihn in 1000 Metern Tiefe am Kopf getroffen.



Spanien, August 2013: Vier Wissenschaftler werden über drei Tage in der Rubicera-Höhle in der Region Kantabrien vermisst. Hilfstrupps bringen sie in wohlbehaltenem Zustand in Sicherheit. Ein fünftes Expeditionsmitglied hatte draußen gewartet und die Rettung alarmiert.



Spanien, Februar 2007: Eine Wanderung durch eine Höhle auf der Insel Teneriffa endet für sechs Touristen tödlich - sie ersticken in einem schwer zugänglichen Stollen. 24 weitere können sich in Sicherheit bringen oder werden gerettet. Die Gruppe hatte sich verirrt.



Frankreich, Mai 2002: Nach neun Stunden in Angst und Kälte werden 22 Schulkinder und ihre Begleiter aus einer überfluteten Grotte bei Grenoble in den französischen Alpen befreit. Die 12- und 13-jährigen Schüler waren von steigenden Wassermassen überrascht worden.

Frankreich, November 1999: Zehn Tage müssen sieben Höhlenforscher in der Vitarelles-Grotte bei Gramat in Südwestfrankreich ausharren. Die Retter bohren Tunnel in die Tiefe und stoßen nach etwa hundert Metern auf die Gruppe. Wassermassen hatten ihr den Rückweg abschnitten.