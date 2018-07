imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 03.07.2018 | 15:05 | Interviews

- Asylkompromiss: SPD hält sich Zustimmung offen

Mit einem Kompromiss haben Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Seehofer (CSU) am Montagabend nach stundenlangen Verhandlungen ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. Dieser Kompromiss sieht vor, dass in Grenznähe Transitzentren für bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber eingerichtet werden. Aber was sagt der Koalitonspartner SPD dazu? Der hält sich noch offen, ob er den Kompromiss mitträgt. Dietmar Ringel spricht darüber mit der Bundestagsabgeordneten Aydan Özoguz (SPD).

2015 standen solche Zentren in der großen Koalition schon einmal zur Debatte, bei allerdings viel höheren Flüchtlingszahlen und pauschal für ankommende Flüchtlinge. Der damalige Justizminister und heutige Außenminister Heiko Maas lehnte Transitzentren damals klar ab: "Transitzonen sind Haftzonen. Flüchtlinge als erstes einzusperren ist ein fatales Signal", sagte der SPD-Politiker damals.

interview imago stock&people Baerbock übt scharfe Kritik an Transitzentren “Ich zucke da regelrecht zusammen, dieser Vorschlag lag vor drei Jahren schon mal auf dem Tisch. Damals hat sich die SPD völlig zu Recht dem verschlossen. Solche Lager haben mit den Werten unseres Landes nicht sehr viel zu tun“, kritisiert die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock.

Auch bei den Oppositionsparteien stößt der jetzt gefundene Asylkompromiss von CDU und CSU auf scharfe Kritik. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck kritisierte ihn als einen Aufguss alter Ideen. "CDU und CSU haben einen Vorschlag von 2015 rausgekramt und verkaufen das als Einigung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Diesen alten Kram kippen sie nun der SPD vor die Füße und sagen, super, das ist es jetzt. Dabei hat die SPD Transitzonen explizit als Massenlager abgelehnt. Arme SPD." Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger twitterte: "Transitzonen sind Masseninternierungslager. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke."

AfD: Von "Asylwende" kann keine Rede sein