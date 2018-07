- Politikwissenschaftler: Kompromiss ist lediglich Waffenstillstand zwischen CDU und CSU

Die Nachricht des Morgens lautet: Der Konflikt ist beigelegt, Kanzlerin und Innenminister bleiben im Amt. Nach wochenlangem Streit haben CDU und CSU im Asylstreit einen Kompromiss erreicht. Künftig sollen an der deutsch-österreichischen Grenze Asylbewerber, für deren Verfahren andere EU-Länder zuständig sind, zunächst in Transitzentren kommen. "Das war die letzte Tür, durch die man gehen musste", betont Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann. Jetzt müsse man noch auf Österreich und auf die SPD zugehen - "da bin ich aber guter Dinge", so Linnemann.