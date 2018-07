- Baerbock übt scharfe Kritik an Transitzentren

Der Unionsstreit ist vorerst entschärft, die Große Koalition gerettet - erstmal jedenfalls. Denn nach wie vor muss die Kanzlerin eine renitente CSU hinter sich bringen. Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze soll es nun geben. “Ich zucke da regelrecht zusammen, dieser Vorschlag lag vor drei Jahren schon mal auf dem Tisch. Damals hat sich die SPD völlig zu Recht dem verschlossen. Solche Lager haben mit den Werten unseres Landes nicht sehr viel zu tun“, kritisiert Annalena Baerbock, die Grünen-Co-Vorsitzende.

"Das hat nichts mit Ordnung und Sicherheit zu tun und mit Humanität erst recht schon mal gar nicht", sagte Barebock weiter. Sie befürworte schnellere Asylverfahren und Rückführungsabkommen, aber geschlossene Transitzentren, "das gehe gar nicht", betonte Baerbock. Zunächst einmal klinge der Vorschlag harmlos, doch mit dem Einrichten von geschlossenen Lagern tue man so, als seien die Menschen nicht da. Man negiere ihre Rechte. Weiter sagte Baerbock: "Ich frage mich, ehrlich gesagt, wie weit die CDU sich von der CSU noch nach rechts treiben lassen will." Kritik kommt aber auch aus den Reihen der SPD. "Die SPD hat geschlossenen Lagern eine deutliche Absage erteilt", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert der Deutschen Presse-Agentur. "Egal ob in Nordafrika, an der europäischen Außengrenze oder in Passau." Der Vorsitzende der AG Migration in der SPD, Aziz Bozkurt, sagte der "Welt": "Die Transitzentren sind null vom Koalitionsvertrag gedeckt." Und dieser liege schon "jenseits der Schmerzlinie".

Merkel und Seehofer hatten zuvor ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. "Wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt", sagte Seehofer am Montagabend nach stundenlangen Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin. Die Abmachung sei eine "klare, für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft". Die Einigung erlaube es ihm, dass er das Amt des Bundesinnenministers weiterführe.



CDU und CSU wollen nun Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend.



Aus Sicht der AfD kann aber von einer "Asylwende" keine Rede sein. Parteichef Jörg Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, Seehofer habe von der CDU "nur ungedeckte Schecks erhalten". Deutschland werde sich auch in Zukunft schwer damit tun, Asylbewerber, die einmal die Grenze passiert haben, wieder außer Landes zu bringen. Auch durch die Unterbringung in grenznahen Transitzentren werde dieses grundlegende Problem nicht gelöst. Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass die österreichische Regierung eine Zurückweisung von Ausländern an der Grenze akzeptieren werde, sagte Meuthen.