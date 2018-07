imago/Michael Weber Bild: imago/Michael Weber

Mo 02.07.2018 | 12:25 | Interviews

- "Unterrichten statt Kellnern": Kann das funktionieren?

Rund 1250 Stellen sind an Berliner Schulen unbesetzt. Die Berliner Schulamtsverwaltung will das Problem lindern, indem sie Lehramtsstudenten stundenweise in die Schule lockt, um dort Lücken zu füllen. In Bremen wird dies schon länger praktiziert. Katharina Krieger von der dortigen Lehrergewerkschaft GEW berichtet aber von eher gemischten Erfahrungen. Am Anfang hätten sich die Studenten sehr wohl gefühlt, später aber überfordert - vor allem durch die Anzahl der Stunden, die sie mit ihrem Einsatz abdecken sollten.