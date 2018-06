Bild: dpa

Sa 30.06.2018 | 08:24 | Interviews

- Hat Merkel geliefert?

Als "Durchbruch" und "positives Signal" haben am Freitag führende CSU-Politiker den EU-Kompromiss zu schärferen Aylregeln bezeichnet - ob damit jedoch die Krise zwischen CDU und CSU abgewendet wurde, bleibt offen. Am Sonntag nun endet eine Frist, die Innenminister Horst Seehofer der Bundeskanzlerin gesetzt hat. Ist er nun zufrieden? Oder ist der CSU das in Brüssel Beschlossene letztlich doch zu schwammig? Das fragen wir das CSU-Urgestein Wilfried Scharnagl.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt keineswegs mit leeren Händen aus Brüssel zurück: Beim EU-Flüchtlingsgipfel einigten sich die Mitgliedsstaaten auf Aufnahmeeinrichtungen außerhalb der EU und Flüchtlingszentren innerhalb der Gemeinschaft. Doch das Problem der Flüchtlinge an den deutschen Grenzen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) notfalls im Alleingang zurückweisen will, wird dadurch noch nicht angegangen. Deshalb bleibt vorerst offen, ob die Brüsseler Einigung den Flüchtlingsstreit der Unionsparteien beenden wird.



Was bedeuten die geplanten Zentren für die CSU?



Die geplanten Einrichtungen - kommen sie denn zustande - sind grundsätzlich dazu geeignet, die Zahl der nach Europa kommenden Flüchtlinge zu reduzieren. Das würde letztlich auch zu einer Entspannung an den deutschen Grenzen führen - und die Frage der Zurückweisung von dort würde an Bedeutung verlieren. Somit kann sich die CSU diese Verschärfung der europäischen Flüchtlingspolitik allemal auf die Fahnen schreiben.



Der Haken dabei: Noch ist völlig offen, wann und wo die Zentren entstehen - das gilt für die inner- und außerhalb der EU geplanten Einrichtungen gleichermaßen. Und deswegen ist auch nicht absehbar, wann sie ihre Wirkung entfalten. Doch die CSU setzt auf schnelle Effekte, schließlich stehen die bayerische Landtagswahlen im Oktober vor der Tür. "Wir können nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag warten", mahnt die stellvertretende CSU-Vorsitzende und Europaabgeordnete Angelika Niebler.



