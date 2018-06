Nach einer sehr langen Verhandlungsnacht präsentiert Bundeskanzlerin Merkel tatsächlich einen Kompromiss zur europäischen Asylpolitik. Bootsflüchtlinge sollen zunächst in geschlossene Aufnahmelager kommen und dann auf EU-Staaten verteilt werden. Auch der Schutz der Außengrenzen soll verschärft werden. Evelyne Gebhardt, (SPD), Vizepräsidentin des EU-Parlaments, lehnt das ab: "Das ist keine Einigung, die in die Zukunft hineinschaut. Wir brauchen keine Festung Europa", betont sie im Inforadio. Besonders enttäuscht äußert sich Gebhardt über Angela Merkel, die es komplett versäume, an die europäische Grundidee zu erinnern.