Bild: imago/Stefan Zeitz

Fr 29.06.2018 | 07:05 | Interviews

- Berliner Amtschimmel - was muss sich ändern?

Schon seit langem sind die ein großes Ärgernis, die oft sehr langen Wartezeiten in Berlins Bezirksämtern. Ein Thema, mit dem sich am Wochenende auch die Senatsklausur beschäftigen will. Rbb-Stichproben haben jetzt ergeben: nach wie vor muss man deutlich länger auf einen Termin warten als 14 Tage, besonders lang dauert`s im Bezirksamt Charlottenburg. Heinrich Alt, Ex-Vorstand der Arbeitsagentur des Bundes, hat kürzlich Ergebnisse einer Expertenkommission vorgestellt, die sich mit dem Zustand der Verwaltungen in Berlin befasst hat. Welche zentralen Forderungen hat er?



Im Herbst letzten Jahres hatte die rot-rot-grüne Landesregierung die externen Berater engagiert, um Verbesserungsvorschläge z uerarbeiten. Mitte Juni stellte Heinrich Alt die Ergebnisse der Expertenkommission vor. Sie enthalten in dem 97seitigen Bericht enthält eine Radikalkur und fünf konkrete Handlungsempfehlungen:



1. Personal; besser bezahlen, schneller einstellen, bessere Aufstiegschancen, zentrale Bewerberbüros für Stellen und die dann in drei Monaten besetzen.



2. Zentrale Steuerung; saubere Trennung zwischen Senat und Bezirken, Bezirksbürgermeister sollen gegenüber Stadträten mehr Macht bekommen, Stadträte nach Kompetenz und nicht nach Parteibuch besetzen, inkompetente Stadträte können mit einfach Mehrheit abgewählt werden.



3. Baugenehmigungen; alle Bezirke gleich schnell genehmigen, für größere Vorhaben gleich Senatsbauverwaltung verantwortlich.



4. Digitalisierung; die Berliner sollten im Normalfall alles online erledigen können.



5. Beteiligung; die Mitarbeiter sollen bei Veränderungen beteiligt werden. Am Samstag will der Berliner Senat bei einer Klausur entscheiden, welche Veränderungsvorschläge er übernehmen wird.

