Do 28.06.2018 | 16:25 | Interviews

- DFB: Löw-Entscheidung fällt nächste Woche

Erst nach einer eingehenden Analyse will Joachim Löw über mögliche persönliche Konsequenzen aus dem WM-Debakel entscheiden. "Es braucht tiefgreifende Maßnahmen, und das müssen wir jetzt besprechen, wie wir das tun", sagte der DFB-Chefcoach nach der Rückkehr aus Russland am Frankfurter Flughafen. Und DFB-Präsident Reinhard Grindel kündigt an: Nächste Woche wird über Löws Zukunft entschieden. Mathies Hohm hat die Ankunft der Mannschaft beobachtet.



Die Fußball-Nationalmannschaft ist einen Tag nach dem WM-Aus wieder in Deutschland gelandet. Nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit setzte die Sondermaschine LH 343 am Donnerstagnachmittag auf dem Frankfurter Flughafen auf. Beim Landeanflug wurden Bundestrainer Joachim Löw und die Spieler von Turbulenzen durchgeschüttelt.



Grindel warnt vor Hektik und Aktionismus

Der geplante Abflug aus Moskau hatte sich zuvor aus logistischen Gründen um rund 90 Minuten verzögert. Die Wartezeit hatten DFB-Präsident Reinhard Grindel, Bundestrainer Joachim Löw, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer zu intensiven Gesprächen in den ersten Reihen des Flugzeugs genutzt.



Nach der Landung sollte das Quartett um Löw am Flughafen in einer Presserunde Fragen zum WM-K.o. beantworten. Am Vorabend war das Team durch das 0:2 gegen Südkorea vier Jahre nach dem Titelgewinn erstmals in der Gruppenphase einer WM gescheitert.



Löws Zukunft ist noch offen, eine Entscheidung soll in der nächsten Woche getroffen werden. DFB-Präsident Reinhard Grindel sagte unmittelbar nach der Rückkehr: "Wir sind übereingekommen, dass die sportliche Leitung im Laufe der kommenden Woche der Führung des DFB eine erste sportliche Analyse vorlegen wird, und dann rechne ich auch damit, dass der Bundestrainer sich zu seiner Zukunft äußern wird", sagte Grindel. Es komme darauf an, nicht "in Hektik oder Aktionismus" zu verfallen, ergänzte der DFB-Präsident. Man müsse "die tiefgreifenden Veränderungen, die wir jetzt brauchen, auf den Weg bringen".



Titelverteidiger Deutschland war am Mittwoch durch ein 0:2 gegen Südkorea bei der WM-Endrunde in Russland in der Vorrunde ausgeschieden. Der Vertrag des 58-Jährigen läuft noch bis zur WM 2022 in Katar.



